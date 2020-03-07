Gündem Halep mesajı
POLİTİKA

Halep mesajı

Erdoğan ve Putin görüşmesini yerinde takip eden Asya Polis Teşkilatı Kurucusu Talat Çetin’e göre Moskova anlaşması, Rusya’nın bölgede TSK’nın rejime yönelik operasyonlarına tepki göstermeyeceğinin ilanı anlamına geliyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Talat Çetin
Talat Çetin

Ayrıca İdlib’e yığılmış sığınmacıların yerleştirilmesi için yeni hedefin ise Halep olacağını ileri süren Çetin şu yorumu yaptı: “Erdoğan, Esed’e karşı ‘bir saldırı gelirse mutlaka karşılık vereceğiz’ sözünü tek taraflı söylüyordu. Şu anda bu söz Putin’in de kabulüyle söylendi. Altını çizmek isterim ki Moskova’da imzalanan ek protokol, Esed’e verilecek karşılıklara Putin’in sessiz kalmayı kabul ettiğini gösterir. Esed bundan sonra durmayacaktır. Fakat bu sefer Türkiye’den alacağı ağır cevaplara, orantısız güç dahil gösterilse Moskova’dan tepki gelmeyecektir. Bir yandan da Türkiye İdlib’den kuzeye yürüyen 3 milyon sivilin nerede barınacağını çok iyi anlatıp artık Afrin bölgesinin buna yetmeyeceği, Halep’e doğru yürüyeceklerini ifade ettiler. Suriye’deki muhaliflerin Afrin’den sonra Halep’e Türkiye önderliğinde ilerleyeceği mesajı alınmıştır. Türkiye’nin yazılı olmayan Halep yürüyüşü sessizce kabul gördü.”

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