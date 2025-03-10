Haliliye Belediyesi'nden Enderun Usulü Teravih Namazı ve Tasavvuf Musiki dinletisi

Haliliye Belediyesi tarafından Enderun Usulü Teravih Namazı geleneği yeniden yaşatıldı.





Ramazan Ayında yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Haliliye Belediyesi, Enderun Usulü Teravih Namazı geleneğini Tasavvuf Musikisi Dinletisi ile taçlandırdı. Teravih namazını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü Teravih Namazı, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu tarafından Mevlana Camii’nde kılındı.





Haliliye Belediyesi tarafından yeniden yaşatılan Enderun usulü Teravih Namazı geleneğinin ardından sahne alan Tasavvuf Müziği Sanatçıları Ahmet Uzunoğlu, Ramazan Kutlu, Hüseyin Akbulut, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, İbrahim Halil Altıngöz ve Enderun Hafızlar Topluluğu seslendirdikleri eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mevlana camisinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve çok sayıda vatandaş katıldı.





‘ŞANLIURFA TASAVVUF MÜZİĞİNDE DE BİR NUMARA’

Enderun Teravihi Osmanlı'da bir gelenek olduğunu aktaran Başkan Canpolat, bu geleneği tekrar yaşattıklarını ifade etti. Başkan Canpolat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şanlıurfa'da Haliliye'de Mevlana külliyesinde içerisindeyiz. Bu cami hınca hınç dolu. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Haliliye Belediyesi ile Şanlıurfa Mevlana külliyesi korosu ile burada bir tasavvuf konseri icra edildi. Çok kıymetli İbrahim Halil Altıngöz ve Mehmet Kemiksiz hocamızın ile onun hanendeleri ve sazendileri beraber burada vatandaşlarımızın yoğun olarak katıldığı bir ilahi konserini vatandaşlarımıza arz ettik. Haliliye’de ramazan bir başka güzel, Şanlıurfa'da bir başka güzel. Kadim kentin kadim insanlarıyla hep birlikte Ramazan'ı Şanlıurfa'da idrak ediyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz saygılar sunuyorum.” Şanlıurfa’nın müzik şehri olduğunun altını çizen Başkan Canpolat, “Şanlıurfa müzik şehri olarak tasavvuf müziğinde de bir numara olduğunu göstermiş olduk” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ: “Bugün hepimizi manevi açıdan doyuran muhteşem bir gece oldu. Gecede emeği geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Mevlana Cami yetkilileri ve Tasavvuf Sanatçılarına teşekkür ederim” dedi.





Çok güzel bir programa şahitlik ettiğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bu işin bir gönül işi olduğunun altını çizerek gecede emeği geçen başka Canpolat ve tasavvuf ekibine teşekkür etti.





AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi ise “Haliliye belediyemiz fiziki projelerin yanında her zaman sosyal ve kültürel projelere de önem vermiştir kendilerine de teşekkür ediyorum sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak ise manevi iklimi yaşatan bütün katılımcılar ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.



