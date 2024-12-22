Haliliye'den Halili Sadâlar albümü büyük beğeni topladı

Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haliliye’den Halili Sadalar adlı Albümün tanıtım konserinde dede torun ve üç kardeş aynı orkestrada yer alarak üç kuşak aynı orkestrada buluştu.
Şanlıurfalı bestekarların 14 eserinden oluşan ve Şanlıurfa Sıra gecelerinin vazgeçilmez türkülerini barındıran Haliliye’den Halili Sadalar adlı albümünü Urfalı Sanatçı Halil Altıngöz seslendirdi. Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve albüm tanıtımın yapıldığı konserin orkestrasında Sanatçı Halil Altıngöz ile kardeşleri Emin Altıngöz ve İsmail Altıngöz’ün yanı sıra Saz Ustası Mehmet Nacak ile torunu klavye sanatçısı Mehmet Yusuf Nacak da sahne alarak üç kuşak aynı orkestrada sahne aldı.
A LTINGÖZ'DEN BAŞKAN CANPOLAT'A TEŞEKKÜR
“Biz bir emaneti devraldık, bu emaneti bizden sonraki kuşaklara emanet etmek durumundayız” diyen Sanatçı Halil Altıngöz ise Urfa musikisine katkılarından dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti. Sanatçı Altıngöz, “Sevgili Başkanım, benim çocukluktan beri yakınen tanıdığım, Urfa kültürüyle yetişmiş, Urfa musikisinin kıymetini, değerini anlayan, takdir edebilen bir insan. Göreve geldikten sonra, ‘Sizler için ne yapabiliriz’ dedi. Kültürümüze, sanatımıza bir katre atacak bu güzel çalışmayı teklif etti, ‘böyle bir şey yapalım’ dedi. Urfa'nın kayıp türküleri, klasik Urfa türküleri, biz biraz daha sahneden uzak bu tür kültürel şeyleri daha fazla önemsiyoruz, daha fazla kıymet veriyoruz. Çünkü biz bir emaneti devraldık, bu emaneti olduğu gibi bizden sonraki kuşaklara tekrar emanet etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.
“URFA’NIN HAZİNELERİNE BİR KEZ DAHA ŞAHİTLİK ETTİK”
Program merhum bestekarlardan Abdullah Balak adına torunu Ahmet Faruk Balak, Hafız Şükrü Çadırcı adına yeğeni Fehmi Çadırcı, İbrahim Özkan adına oğlu Muhammet Özkan, Mehmet Ataç adına oğlu Reşit Sertaç Ataç, Abdulkadir Algın adına kardeşi Bakır Algın’ın yanı sıra Koro Şefi Mehmet Nacak, Albüm Yönetmeni Uğur Kaya ve Sanatçı Halil Altıngöz’e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
Albümün tanıtım programına; TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdülkadir Emin Önen, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi sanatçılar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.