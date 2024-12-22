Haliliye'den Halili Sadâlar albümü büyük beğeni topladı

“Şimdi, Urfa deyince aklımıza kültür, sanat, turizm geliyor. Ama Urfa deyince aklımıza aynı zamanda acılarını kederlerini hoyrata dökmüş, mutluluklarını sevinçlerini türkülerde dile getirmiş, Dünya Müzik Şehri olarak tescillenmiş bir müzik şehrinden de bahsediyoruz. Urfa deyince; Göbeklitepe ile birlikte tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan, nice medeniyetlerin buradan gelip geçtiği, ilk uygarlığın, ilk insanlığın burada var olduğu, ilk tarımın, ilk acıların, ilk sevinçlerin yaşandığı, ilk inanışların yaşandığı ve aynı zamanda bir tapınak olarak ilk inanış maneviyat anlamında da yine Şanlıurfa ilkleri yaşıyor. Ve yine Haliliye ilklerin ve enlerin Belediyesi olarak yaşıyor. Biz bugün burada, Urfa'da geçmişten bugüne gelen gerek gazel kültürümüz gerek Türk sanat müziği ve gerekse türkülerimizle beraber Türkiye'de iz bırakmış, TRT albümlerine bestesiyle girmiş merhum bestekarların değerli aileleri burada. Onları onore etmek adına ve aynı zamanda da geçmişten geleceğe, gelecek nesillere bilinçli bir şekilde Urfa'nın ve Türkiye'nin en iyi sazendeleri ve Urfa'nın yetiştirmiş olduğu en iyi Türk Sanat Müziği Sanatçılarımızdan Halil Altıngöz ile bir eser bırakalım istedik. Halil Altıngöz ‘Ben Şanlıurfa için, Haliliye için 5 lira talep etmeden bu işi yapmaya hazırım’ dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu işin orijinali nasıl yapılır, en iyisi nasıl yapılır diye yola çıkıp Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Urfa tarih, turizm, gastronomi ve müzik şehridir. İnşallah gelecekte de bu müziklerimizi dinlemeye, Şanlıurfa'ya yabancı ve yerli misafirleri konuk etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz hep birlikte ağıtımızla, türkümüzle, sevincimizle, mutluluğumuzla var olduk, bir olduk, diri olduk; Hep birlikte Haliliye olduk, Şanlıurfa olduk”