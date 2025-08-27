Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada 10 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.