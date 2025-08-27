Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada 10 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada 10 kişi yaralandı

08:5827/08/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Mardin'de korkunç kaza
Mardin'de korkunç kaza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Mardin
#KAZA
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ düşük oranlı konut kampanyası 2025 başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak son durum nedir, şartlar neler, belli oldu mu?