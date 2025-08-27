Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada 10 kişi yaralandı

Mardin'de korkunç kaza
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
