Halk sağlığını riske atan etlere konuldu

13:126/01/2026, Tuesday
IHA
Halk sağlığını riske atan ürünler, ekiplerin gözetiminde ve jandarma ile koordineli olarak imha edildi.
Halk sağlığını riske atan ürünler, ekiplerin gözetiminde ve jandarma ile koordineli olarak imha edildi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde hijyen ve taşıma şartlarına uygun olmayan et ürünleri tespit etti. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen etlere el konulurken, sorumlular hakkında idari işlem uygulandı. Halk sağlığını riske atan ürünler, ekiplerin gözetiminde ve jandarma ile koordineli olarak imha edildi.


Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.



#ağrı
#diyadin
#et
