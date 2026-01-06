Halk sağlığını riske atan etlere konuldu

Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde hijyen ve taşıma şartlarına uygun olmayan et ürünleri tespit etti. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen etlere el konulurken, sorumlular hakkında idari işlem uygulandı. Halk sağlığını riske atan ürünler, ekiplerin gözetiminde ve jandarma ile koordineli olarak imha edildi.