Küçük boyda avlanan 307 kasa istavrite el konuldu: İhtiyaç sahibi ailelere verildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaptıkları denetimde, avlanabilir asgari boyun altında olan 307 koli istavrit için cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ele geçirilen 307 koli istavrit, satışa uygun olmadığından dolayı kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.