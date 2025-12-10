Yeni Şafak
Küçük boyda avlanan 307 kasa istavrite el konuldu: İhtiyaç sahibi ailelere verildi

13:4110/12/2025, Çarşamba
IHA
Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için ekipler, denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı.
Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için ekipler, denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Kırklareli’nde yapılan su ürünleri denetiminde, 307 kasa istavrite yasal boyutunun altında olması sebebiyle el konularak ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaptıkları denetimde, avlanabilir asgari boyun altında olan 307 koli istavrit için cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ele geçirilen 307 koli istavrit, satışa uygun olmadığından dolayı kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.





#kırklareli
#balık
#avlanma
