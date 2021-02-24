Halk TV'de İBB kıyımı sürüyor: Yönetime soru soran gazetecinin işine son verildi

Halk TV’den kovulan gazeteciler, sosyal medya platformu Clubhouse’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Gazeteciler, İBB talimatıyla haber başlıklarının değiştirildiğini, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini, dinlendiklerini, Olay TV ve CHP'li Bakırköy Belediyesi hakkında haber yaptıkları için görevlerine son verildiğini ifade etti.
Soru soran gazetecinin işine son verildi
Halk TV'de çalışan gazeteci İrem Yıldırım, Twitter hesabından mesai arkadaşlarının neden işten çıkarıldığını sorduğu için kanal yönetimi talimatıyla işten kovulduğunu açıkladı.
Arkadaşlarımın neden işten çıkarıldığını sorduğum için dün benim de Halk TV'deki işime son verildi. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. https://t.co/WYutyECDOd
Arkadaşlarımın neden işten çıkarıldığını sorduğum için dün benim de Halk TV'deki işime son verildi. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. https://t.co/WYutyECDOd— İrem (@irmyldrm) February 24, 2021