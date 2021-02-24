Gündem Halk TVde İBB kıyımı sürüyor Yönetime soru soran gazetecinin işine son verildi
POLİTİKA

Halk TV'de İBB kıyımı sürüyor: Yönetime soru soran gazetecinin işine son verildi

Halk TV'den kovulan gazeteciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından haberlerine sansür uygulandığını açıkladı. Bu gelişmeler üzerine işten çıkarılan gazeteci arkadaşları için Halk TV yönetimine soru soran İrem Yıldırım isimli gazeteci, kendisinin de kurumla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Halk TV’den kovulan gazeteciler, sosyal medya platformu Clubhouse’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Halk TV'den kovulan gazetecilerden itiraf: İBB bizi sansürledi
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Halk TV'den kovulan gazetecilerden itiraf: İBB bizi sansürledi

Gazeteciler, İBB talimatıyla haber başlıklarının değiştirildiğini, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini, dinlendiklerini, Olay TV ve CHP'li Bakırköy Belediyesi hakkında haber yaptıkları için görevlerine son verildiğini ifade etti.

Soru soran gazetecinin işine son verildi

Halk TV'de çalışan gazeteci İrem Yıldırım, Twitter hesabından mesai arkadaşlarının neden işten çıkarıldığını sorduğu için kanal yönetimi talimatıyla işten kovulduğunu açıkladı.

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