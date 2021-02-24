Halk TV'de İBB kıyımı sürüyor: Yönetime soru soran gazetecinin işine son verildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a hizmet etmek şereflerin en büyüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Nuri Kabaktepe'yi İstanbul'a il başkanı yaptıklarını açıkladı. Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye ve millete kem gözle bakmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a yapılan hizmetleri tek tek sıralayarak son 18 yılda 275 katrilyon lira yatırım yapıldığını dile getirdi. İki yıl sonraki belediye seçimleriyle ilgili de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa ve ihmale maruz bırakanlarla sandıkta 2023'te hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.