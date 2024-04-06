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'Halka arz' yalanıyla vurgun: Jandarmanın operasyonuyla altı kişi yakalandı

Denizli'de bir vatandaşın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası dolandırıcıların kirli oyunu gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyon sonucu altı kişi yakalandı. Şüphelilerden beşi tutuklanırken, vatandaşları halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek kandırdıkları öğrenildi.

22:34 - 6/04/2024 Cumartesi
DHA
Denizli'de 'halka arz' vurguncuları yakalandı.
Denizli'de 'halka arz' vurguncuları yakalandı.

Denizli merkezli üç ilde halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek vatandaşları kandırıp dolandıran altı kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı, 850 bin TL dolandırıldığını söyleyen kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Beş şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, altı kişinin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, Denizli, İstanbul ve Rize'de JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) ve Hidayet A. (26) tutuklandı, Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Halka arz' yalanıyla vatandaşları kandırdılar

Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin en son olayda ilçede yaşayan kişiyi aynı yöntemle 850 bin TL dolandırdıkları saptandı.



#Halka Arz
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#Dolandırıcılar
#Denizli
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