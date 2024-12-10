Halka değil orkestraya bütçe ayrılmış: Tam 943 milyon lira

İBB Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan Orkestralar Şube Müdürlüğü'ne 943 milyon lira bütçe ayrılmasını eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Orkestralar Şube Müdürlüğüne 943 milyon lira bütçe ayırması tepki çekti. Duruma tepki gösteren İBB Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan "Bir ilçenin tamamına ayrılacak bir bütçeyi bir grup elitin zevkine hasrediyorsunuz. Elitlerin değil, halkın partisi olun" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
2025 mali yılı konsolide bütçe görüşmelerinde Orkestralar Şube Müdürlüğü’ne ayrılan dev bütçe dikkat çekti.
- İSKİ ve İETT bütçelerini de içeren toplam 564 milyar liralık bütçe görüşmelerinde en büyük gider kalemlerinden biri Orkestralar Şube Müdürlüğü'nde görüldü.
Orkestralar Şube Müdürlüğüne tam
943 milyon lira
bütçe ayrıldı. İBB Meclis Üyesi
Abdulkadir Altınhan
duruma tepki gösterdi.
"Bu parayla pazar desteği verebilirsiniz"
"Bu parayla pazar desteği verebilirsiniz"
Altınhan,
"İBB’nin Yatırım Hizmet Programı’nda müdürlüğün ilgili faaliyetlerine ayrılan bütçeleri incelerden gözümüze bir müdürlük ilişti. Adı, Orkestralar Şube Müdürlüğü. Bu müdürlüğe 923 milyon TL bütçe ayrılmış. Bu parayla 94.300 haneye 10.000 TL’lik pazar desteği verebilirsiniz. Güngören’deki bağımsız birim sayısı 80.000. Yani bir ilçenin tamamına ayrılacak bir bütçeyi bir grup elitin zevkine hasrediyorsunuz. Size tavsiyemizdir. Elitlerin değil, halkın partisi olun. İsminizde halk yazıyor ama kimliğinizden ve ruhunuzdan halkı söküp almışsınız"
diye konuştu.
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