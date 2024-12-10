Halka değil orkestraya bütçe ayrılmış: Tam 943 milyon lira

"İBB’nin Yatırım Hizmet Programı’nda müdürlüğün ilgili faaliyetlerine ayrılan bütçeleri incelerden gözümüze bir müdürlük ilişti. Adı, Orkestralar Şube Müdürlüğü. Bu müdürlüğe 923 milyon TL bütçe ayrılmış. Bu parayla 94.300 haneye 10.000 TL’lik pazar desteği verebilirsiniz. Güngören’deki bağımsız birim sayısı 80.000. Yani bir ilçenin tamamına ayrılacak bir bütçeyi bir grup elitin zevkine hasrediyorsunuz. Size tavsiyemizdir. Elitlerin değil, halkın partisi olun. İsminizde halk yazıyor ama kimliğinizden ve ruhunuzdan halkı söküp almışsınız"