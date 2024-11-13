Halkaya ‘diplomatik’ kilit

10 Kasım törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin kritik mesajlar vermiş, bu kapsamda “Sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını tamamlayacağız” çıkışında bulunmuştu. Bu açıklamayla birlikte gözler Türkiye’nin Suriye kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölge ile Irak kuzeyinde devam ettirdiği operasyonlara çevrildi.





DİPLOMASİ KARTI DEVREDE

Türkiye, son olarak Irak kuzeyinde Bahar Tepe’yi kontrolüne geçirerek kilidin kapatılmasında önemli bir eşiği aştı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, özellikle Irak’ın kuzeyindeki güvenlik noktalarının kapatılması, gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ancak bu süreç, yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı kalmayabilir. Türkiye'nin diplomatik kanalları da devrede. Dünyada değişen dengeler çerçevesinde diplomasiye de yeniden ağırlık verilecek. Özellikle Donald Trump’ın ABD’de başkanlık yarışını önde tamamlaması verdiği savaşları sona erdireceği gibi seçim vaatlerine de dikkat çekilerek sahada dengelerin değişebileceği beklentisi oluştu. Bu gelişmeler Türkiye’nin olası hamlelerini geniş bir perspektiften değerlendirmesinde önemli rol oynuyor.





HEM SAHADA HEM MASADA

Türkiye’nin doğuda “kilidi” kapatmaya yönelik adımlarının, hem bölgedeki güvenlik stratejilerini pekiştirmesi hem de sınırların güvenliğini uzun vadeli olarak sağlama amacını taşıdığı değerlendiriliyor. Bu çerçevede Suriye konusunda Astana formatının yeniden işlerlik kazandığına vurgu yapılıyor. Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye’de çözüm için oluşturulan Astana formatı geçtiğimiz günlerde 22’nci kez toplanmıştı.











