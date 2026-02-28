Halkların ittifakı harekete geçmeli

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’de İsrail’in işgali nedeniyle ciddi bir gıda krizinin yaşandığını, kanser hastalarının tedavi olamadığını ve sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. ABD’nin İran ile yürüttüğü sürece de dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi: “Belli ki Amerika bir hazırlık yapıyor, İsrail bir hazırlık yapıyor ve bu ateşkes geçici. O zaman biz de durmayacağız. Su uyur, düşman uyumaz. Elimizdeki gücü niye değerlendirmeyelim? O da halkların ittifakı. Şu anda dünya halklarını tekrar harekete geçirmek üzere çalışmalara başladık” dedi.

150 ÜLKEDEN DESTEK

Gazze’deki ablukayı delmek ve işgalin sona ermesini sağlamak için 200 gemiden oluşacak bir filonun hazırlığında olduklarını ifade eden Yıldırım, “Çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere, Kuzey Afrika ve Asya’dan destek var. 150 ülkeden aktivistler, parlamenterler, sanatçılar ve doktorlar katılacak. Bazı gemiler tıbbi, bazıları eğitim gemisi olacak. Aynı dönemde yürüyüşler organize edilecek. Refah Kapısı’nı kapatıyorlar. Çünkü Gazzelileri tamamen yok etmek istiyorlar. Ama biz bunları rahatsız edeceğiz. Dünya halklarını harekete geçireceğiz.” dedi.

DURUŞUMUZ NET OLMALI

Filonun yola çıkabilmesi için Türkiye’de güçlü bir kamuoyu oluşması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, Refah Kapısı’nın ancak bu kamuoyu oluştuğunda açılacağını belirterek, “Gemiler yola çıkma iradesini net olarak ortaya koyduğunda, dünya harekete geçmesin diye Gazze’ye ürün girişlerinde gevşemeler olacak. Yeter ki bu iradeyi ortaya koyalım” dedi.

AMERİKA HALKI DA RAHATSIZ

Amerika halkının da Siyonizm'den rahatsız olduğunu belirten Yıldırım, “Dünya siyonizminin merkezi Amerika’dır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çoğu Siyonist Yahudilerden oluşuyor. Amerika halkı bunu fark etti ve rahatsız. Biz, Amerikan halkının, Avrupa halklarının ve tüm milletlerin özgürleşmesi için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz insanlık mücadelesidir” diye konuştu.







