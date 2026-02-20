21. iyilik Gemisi Gazze yolunda

Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek sürecin başlamasıyla birlikte kurumun sorumluluk alacağını açıkladı. Yılmaz, bugüne kadar yürütülen çalışmaların bölgede bulunan sekiz personel ve gönüllülerin gayretiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, elde edilen sonuçların sınırlı imkânlara rağmen sağlandığını ifade etti.İkinci fazın ise Kızılay ekiplerinin sahaya doğrudan girebildiği, inşaat malzemelerinin ulaştırılabildiği ve kalıcı yapıların inşa edilebildiği bir dönemi kapsayacağını belirten Yılmaz, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kapıların açılması halinde kapsamlı bir şekilde sahada yer alabileceklerini kaydetti. Mevcut sürecin acil insani yardım dönemi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hayati koşulların son derece kritik olduğunu, yardımların kesintisiz sürmesinin yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Refah Kapısı’ndaki sınırlı geçişlerin ikinci faz anlamına gelmediğini belirterek, “Bizim kastettiğimiz; inşaat malzemelerimizle, mimar ve mühendislerimizle, psikologlarımızla sahaya girebilmemizdir” dedi.