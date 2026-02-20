21. iyilik Gemisi Gazze yolunda

Gazze’ye umut taşıyan en büyük sevkiyat yola çıktı. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 3 bin 300 tonluk 21’inci “İyilik Gemisi”, 175 bin gıda kolisi ve temel ihtiyaç malzemeleriyle Mersin Limanı’ndan uğurlandı. Kızılay, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgeye 22 bin ton yardım ulaştırdı.
Türkiye, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardım desteğini sürdürüyor. Türk Kızılayı, bölgede devam eden krizin etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ederken, ateşkesle birlikte artan yardım geçişleri doğrultusunda sevkiyatlarını hızlandırdı. Bu kapsamda ülkemizin 21’inci “İyilik Gemisi” Mersin Limanı’ndan uğurlandı. Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşacak olan ve şimdiye kadar gönderilen en büyük yardım gemisi olma özelliğini taşıyan sevkiyatta, yaklaşık 175 bin gıda kolisi ile birlikte giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemelerinden oluşan toplam 3 bin 300 ton insani yardım bulunuyor. Gemiden indirilecek malzemeler, Mısır Kızılayı ile koordinasyon içinde TIR'lara yüklenerek Refah Sınır Kapısı’na sevk edilecek.
GÜNLÜK 60 BİN KİŞİLİK YEMEK
7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yaklaşık 22 bin ton insani yardım ulaştıran Türk Kızılayı, ilk günden itibaren bölgede sürdürdüğü aşevi faaliyetleriyle sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor. Günlük ortalama 30 bin kişilik kapasiteyle hizmet veren aşevleri, Ramazan ayında 60 bin kişilik öğün kapasitesine çıkarıldı. Bu kapsamda iftar ve sahurda toplam 1 milyon 800 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Zorlu şartlara rağmen bugüne kadar 11,6 milyon öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Kızılay, Gazze’deki iki hastanenin acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca imkânlar doğrultusunda gıda kolisi ve bayramlık dağıtımları da sürdürülüyor.
Kızılay ikinci aşamaya hazır
- Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek sürecin başlamasıyla birlikte kurumun sorumluluk alacağını açıkladı. Yılmaz, bugüne kadar yürütülen çalışmaların bölgede bulunan sekiz personel ve gönüllülerin gayretiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, elde edilen sonuçların sınırlı imkânlara rağmen sağlandığını ifade etti.İkinci fazın ise Kızılay ekiplerinin sahaya doğrudan girebildiği, inşaat malzemelerinin ulaştırılabildiği ve kalıcı yapıların inşa edilebildiği bir dönemi kapsayacağını belirten Yılmaz, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kapıların açılması halinde kapsamlı bir şekilde sahada yer alabileceklerini kaydetti. Mevcut sürecin acil insani yardım dönemi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hayati koşulların son derece kritik olduğunu, yardımların kesintisiz sürmesinin yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Refah Kapısı’ndaki sınırlı geçişlerin ikinci faz anlamına gelmediğini belirterek, “Bizim kastettiğimiz; inşaat malzemelerimizle, mimar ve mühendislerimizle, psikologlarımızla sahaya girebilmemizdir” dedi.