Türk Kızılayı Sudan'da yaraları sarıyor: Yerinden edilmiş yaklaşık bin200 aileye gıda kolisi verildi

Türk Kızılayı, Sudan'da yerinden edilmiş yaklaşık bin 200 aileye gıda kolisi dağıttı.
Türk Kızılayı, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş yaklaşık bin 200 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Sudan İnsani Yardım Operasyonu kapsamında insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.
Bu yardımların Sudan Kızılayı ile işbirliğinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu,
"Bu çerçevede Türk Kızılayın kıymetli bağışçılarının destekleriyle Port Sudan’da bulunan el-Sanaiye Kampı'nda yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 1200 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık."
ifadesini kullandı.
