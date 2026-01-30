Libya’nın Zaviye şehrinde silahlı çatışma: Dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı

Zaviye şehri sakinlerinin aktardığına göre, Seyyide Zeynep bölgesinde silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Libya Kızılayı Zaviye Şubesi, bölge sakinlerinin evlerinden çıkmamasını talep etti.
Libya’nın başkenti Trablus’un 50 kilometre batısındaki Zaviye şehrinde silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı.
Zaviye şehri sakinlerinden edinilen bilgiye göre, şehrin Seyyide Zeynep bölgesinde silahlı gruplar arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.
Libya Kızılayı Zaviye Şubesi’nden yapılan açıklamada da şehrin güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesi sakinlerinin evlerinden çıkmamaları talep edildi.
Çatışma bölgesindeki sivil halkın pencerelerden uzak durmaları tavsiye edilen açıklamada, çatışan silahlı gruplara mahsur kalan ailelerin bölgeden çıkması için güvenli bir yol açmaları çağrısı yapıldı.