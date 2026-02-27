Sadakataşı Gazze’ye yardım konvoyu ulaştırdı

Ramazan ayına buruk şekilde giren Gazze halkına Sadakataşı yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek içerisinde sahur kolisi, gıda kumanyası, sebze ile un bulunan ve 5 tırdan oluşan yardım konvoyunu Gazze’ye ulaştırdı.

5 tır yardım malzemesi

Milyonlarca insanın açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği Gazze’ye Sadakataşı tarafından 5 tırdan oluşan yardım konvoyu ulaştırıldı. Sadakataşı gönüllü ekipleri içerisinde sahur kolisi, gıda kumanyası, sebze ile un bulunan yardım tırlarını Gazze’nin farklı bölgelerinde yaşayan Filistinli ailelere dağıtmaya başladı. Yardım malzemeleri Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelere ulaştırılmaya devam edecek.

Gazze’ye yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm gücümüzle Gazzeli kardeşlerimiz için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede her gün 5 bin kişiyle kurmuş olduğumuz iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Son olarak 5 tır yardım malzemesinden oluşan konvoyu bölgeye ulaştırdık ve dağıtımlarına başladık. Gazze’ye yardımlarımız kesintisiz şekilde devam edecek’’ İfadelerini kullandı.

