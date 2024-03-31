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Hamza Dağ'dan tüm partililere çağrı: Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, oyunu kullandı. Adaylığı açıklandığı günden beri sahada olan Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ açıklamasında bir çağrıda bulunuyorum diyerek, 'Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli. Bu akşam inşallah 4,5 milyon İzmir'in kazandığı bir sonuç olur. İnşallah bugün çıkacak sonuç 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kaybetmeyeceği bir sonuç olur' ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
12:21 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:53 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ

Adaylığı açıklandığı günden beri sahada olan Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, oy kullanmaya ailesiyle birlikte geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kısır döngülere girmeden projelerini anlattıkları bir seçim dönemi geçirdiklerini belirtip şu açıklamalarda bulundu;


  • "Kampanya dönemi geçirdik. İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Ben ilk günde söz vermiştim. 'Kısır polemikler içinde bizi görmeyeceksiniz. Sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. İnşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehrimiz ve muhtarlarımızla birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak. Hayırlı olsun"

Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer de eşlik etti.

Okul bahçesinde yaptığı açıklamada da çok güzel bir seçim kampanyası geçirdiklerini belirterek,
"Neredeyse girmediğimiz sokak kalmadı, her yeri dolaştık. Hemşirelerimizin derdini dinledik. Biz de İzmir sevdamızı anlattık" dedi. Seçim çalışmaları süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Dağ, "Huzurumuz ve muhabbetimiz bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle herkese hassasiyet göstermesi konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.
Dağ, seçime adaylığını koyan herkese başarı da diledi.


#Hamza Dağ
#İzmir
#31 Mart
#Cumhur İttifakı
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