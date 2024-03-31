Hamza Dağ'dan tüm partililere çağrı: Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli

"Kampanya dönemi geçirdik. İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Ben ilk günde söz vermiştim. 'Kısır polemikler içinde bizi görmeyeceksiniz. Sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. İnşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehrimiz ve muhtarlarımızla birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak. Hayırlı olsun"