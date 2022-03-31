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Gündem Hanefi Avcı 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Demirtaşa özgürlük istedi Her türlü düşünceyi savunabilir
POLİTİKA

Hanefi Avcı 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Demirtaş'a özgürlük istedi: Her türlü düşünceyi savunabilir

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TVNET canlı yayınında HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etti. 6-8 Ekim Olayları sırasında yandaşlarını sokağa döken ve 53 kişinin katlinden sorumlu olan Demirtaş'ı savunan Avcı, "Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hanefi Avcı: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
​Hanefi Avcı

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

6-8 Ekim 2014’teki Kobani Olayları'nda yandaşlarını sokağa dökerek Yasin Börü’nün aralarında olduğu 53 kişinin katlinden sorumlu olan HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

"PARLAMENTODA HER TÜRLÜ DÜŞÜNCE SAVUNULABİLİR"

Demokratik parlamentoya inanan bir insan olduğunu söyleyen Avcı, "Parlamentoda her türlü düşünceyi savunabilir. Bir örgütle organik bağı olmadığı sürece, konuşmalarından sorumlu tutulamaz. Vekiller her türlü siyasi dokunulmazlıklara sahiptirler, fiili olarak örgütler bağlantıları olmadığı sürece tutuklanmaları hukuka aykırıdır. Evrensel hukuka aykırıdır. Fikirlerden dolayı kimse sorumlu olmamalı. Türkiye bunlara fatura kesiyor." dedi.

"KONUŞMA FİİLE DÖKÜLMEDİ"

Demirtaş'ın fikir özgürlüğü nedeniyle içeride olduğunu öne süren Avcı, 6-8 Ekim Olayları öncesi yapılan çağrı ile ilgili, "O bir konuşma, fiilen bir şey değil. Ceza kanununda da vardır bu. Her alanda konuşabilirler görevleri bu. Tüm insanların fikirleri nedeniyle suçlu olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"'PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR' DİYEN DE YARGILANMAMALI"

HDP'li Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' cümlesi sorulan Avcı, "Ne konuştu bilmiyorum ne olursa olsun vekil hakkında dava açılmaması gerekir." diye konuştu.

"PKK'LI TERÖRİSTLERİN DAVALARINDA SAMİMİ"

"PKK'lı teröristlerin psikolojisi çok normal değil, saygı duyuyorum" sözlerine de açıklık getiren Avcı, şunları söyledi:

"O örgüt mensubu insanlar kendi davalarına samimiyet gösteriyorlar. Aynı şeyi devletteki mensupların da devlet memurları nasıl yetiştiriliyor diye kıyasladım. Cemaat çevreleri her şey hakkında dava açtılar. Bu olayla ilgili dediler ki örgütü övüyor. Ben örgütü övmedim eğitim faaliyetlerini kıyasladım. Böyle davasına inanmalı samimiyetle inanmalı dedim. Hatta kitabın manası şu benim büyük temam şunu söyler; Bir Simon'un bir Haliç'in hikayesi var. Kendilerine öğretilen doğruyu savunuyorlar."

Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım
GÜNDEM
Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım

Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım
OYNAT 03:05
Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında soruları yanıtladı. Bir dönem FETÖ'nün ışık evlerinde kaldığını belirten Avcı, 'O zamanlar adı ışık evleri değildi. 8-9 aylık bir öğretim döneminde kaldım. O zamanlar FETÖ'nün adı yeni yeni duyuluyordu.' ifadelerini kullandı.

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