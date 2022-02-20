​Hasan Mendi cinayetinde işbirlikçi arkadaşı çıktı: Para için ölüme yollamış

Pendik’te 12 Eylül 2021’de işlenen Hasan Mendi cinayetinin sır perdesi aralandı. Velibaba Mahallesi’nde bir iş yeri önünde M.Y. ile birlikte oturan Hasan Mendi, gece 00.40’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’da oluşturulan özel ekip, Mendi’nin geçen yıl öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan’ın katili Hakan Yılmaz’la arkadaş olduğunu belirledi. Mendi’nin, Karaaslan’ın öldürüldüğü minibüste olduğu ve mahkemece serbest bırakıldığı bilgisi üzerine polis, intikam için cinayeti işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu Karaaslan’ın ailesine yöneldi.

Cevat Karaaslan, sokak nortasında Hasan Mendi’ye nböyle kurşun yağdırdı.

ADIM ADIM TAKİP

600 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, katil zanlısının kaçtığı aracın Karaaslan ailesinden birine ait olduğunu belirledi. Karaaslan’ın birinci derece yakınları teknik ve fiziki takibe alındı. GSM baz-sinyal araştırması da yapan ekipler, cinayet günü Cevat Karaaslan’ın cep telefonunun olay yerine yakın bir noktada sinyal verdiğini tespit etti. Katil zanlısının Cevat Karaaslan olduğu tespiti üzerine ekipler, takip süresince olağan şüphelinin o olduğunu hiç hissettirmedi. Karaaslan’ın, ailesinin yanına geldiği gece operasyon için düğmeye basıldı.

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Hasan Mendi

ARKADAŞINI SATMIŞ

12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, Karaaslan’la birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan Hasan Mendi’nin öldürüldüğü gece yanında bulunan M.Y.’nin, cinayetin işbirlikçisi olduğu öğrenildi. İddiaya göre; M.Y.’ye ulaşan Cevat Karaaslan, Hasan Mendi’nin yerini söylemesi için para teklif etti. Teklifi kabul eden M.Y. ise Mendi ile birlikte olacağı

gün, yer ve saati Karaaslan’a bildirdi. Sonrasında ise cinayet işlendi. Gözaltına alınan katil zanlısı Cevat Karaaslan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işbirlikçi olduğunu reddeden M.Y. ve diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.