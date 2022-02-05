Büyükçekmece'deki gizemli kazıdan 'derin cinayet' çıktı
İstanbul’da kaybolan uyuşturucu tüccarı Baybaşin ailesinin hasmı Murat Kartal’ın cesedi Büyükçekmece’de bulundu. Kartal’ın evinden 2 polis tarafından alınıp para karşılığında Baybaşinlere verildiği, ardından da infaz edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında DSP eski Milletvekili Abdulsamet Turgut da var.
İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal’ı bulmak için yürütülen kazıdan derin bir cinayet çıktı.
2 polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Baybaşin ailesine teslim edilen Kartal’ın Baybaşin ailesi tarafından infaz edildiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre Kartal ile Baybaşin ailesi arasındaki husumet eskiye dayanıyor. Baybaşin ailesinden Ömer Fırat Baybaşin, kiracısı olan Murat Kartal’ın da katıldığı alacak verecek kavgasında silahla vurularak öldürüldü.
Ancak Baybaşin’in kim tarafından vurulduğu belirlenemedi. Cinayetle ilgili olarak cezaevine giren isimlerden birisi de Murat Kartal oldu. Yaklaşık 4,5 yıl hapis yatan Kartal, bu yılın başında tahliye olmuştu.
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HASTANE ÖNÜNDE TESLİM ETTİLER
20 Ocak’ta günü Kartal, hakkında gözaltı kararı olmadığı halde evinden 2 polis tarafından alındı. Ailesi o günden sonra Kartal’dan haber alamayınca olayı anlatarak kayıp başvurusu yaptı.
İddialar üzerine kovuşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek önce Kartal’ın götürüldüğü araca ulaştı, ardından da araçtaki polislerin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Ö. ve Fatih E. olduğunu belirledi.
Ekipler, iki polisin Kartal’ı Şişli’de özel bir hastanenin önünde Baybaşin ailesine para karşılığı teslim ettiğini tespit etti. Tutuklanan polisler de suçunu itiraf edince Baybaşin ailesinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. gözaltına alınıp tutuklandı.
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ESKİ VEKİL DE ŞÜPHELİ
Soruşturmada Kartal’ın Büyükçekme’de Pınartepe Mahallesi’ndeki araziye gömülmüş olabileceğini tespit eden Aşayiş Şube Ekipleri, 1 Şubat’ta arazide arama çalışması başlattı.
Boş arazideki bataklık olan bölgede yapılan kazıda kayıp Kartal’ın cesedine ulaşıldı. Kartal’ın başından vurularak infaz edilip elleri kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı. Kartal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.
Soruşturma kapsamında şüpheler arasında bulunan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut ise adli kontrol sartı ile serbest bırakıldı. Turgut’un, Kartal’ın teslim alındığı aracın içinde olduğu iddia edildi.
Kameralar cesede götürdü
Kartal’ın cesedinin yeri yüzlerce saatlik kamera kaydı incelenerek bulundu. Kartal’ı teslim alan Baybaşin ailesinin aracını takip eden ekipler Büyükçekmece‘deki boş arazi arazi üzerinde yoğunlaştı. Havadan helikopterlerle de incelenen arazide yürütülen çalışma 4. günde netice verdi.