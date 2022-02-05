Büyükçekmece'deki gizemli kazıdan 'derin cinayet' çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal’ı bulmak için yürütülen kazıdan derin bir cinayet çıktı.

2 polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Baybaşin ailesine teslim edilen Kartal’ın Baybaşin ailesi tarafından infaz edildiği tespit edildi.

Mafya ile işbirliği yapan 2 polisin Kartal’ı elleri kelepçeli ve gözleri bağlı olarak nBaybaşinlere verdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Kartal ile Baybaşin ailesi arasındaki husumet eskiye dayanıyor. Baybaşin ailesinden Ömer Fırat Baybaşin, kiracısı olan Murat Kartal’ın da katıldığı alacak verecek kavgasında silahla vurularak öldürüldü.

Ancak Baybaşin’in kim tarafından vurulduğu belirlenemedi. Cinayetle ilgili olarak cezaevine giren isimlerden birisi de Murat Kartal oldu. Yaklaşık 4,5 yıl hapis yatan Kartal, bu yılın başında tahliye olmuştu.

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HASTANE ÖNÜNDE TESLİM ETTİLER

20 Ocak’ta günü Kartal, hakkında gözaltı kararı olmadığı halde evinden 2 polis tarafından alındı. Ailesi o günden sonra Kartal’dan haber alamayınca olayı anlatarak kayıp başvurusu yaptı.

Murat Kartal

İddialar üzerine kovuşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek önce Kartal’ın götürüldüğü araca ulaştı, ardından da araçtaki polislerin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Ö. ve Fatih E. olduğunu belirledi.

Ekipler, iki polisin Kartal’ı Şişli’de özel bir hastanenin önünde Baybaşin ailesine para karşılığı teslim ettiğini tespit etti. Tutuklanan polisler de suçunu itiraf edince Baybaşin ailesinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. gözaltına alınıp tutuklandı.

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ESKİ VEKİL DE ŞÜPHELİ

Soruşturmada Kartal’ın Büyükçekme’de Pınartepe Mahallesi’ndeki araziye gömülmüş olabileceğini tespit eden Aşayiş Şube Ekipleri, 1 Şubat’ta arazide arama çalışması başlattı.

Boş arazideki bataklık olan bölgede yapılan kazıda kayıp Kartal’ın cesedine ulaşıldı. Kartal’ın başından vurularak infaz edilip elleri kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı. Kartal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.

Soruşturma kapsamında şüpheler arasında bulunan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut ise adli kontrol sartı ile serbest bırakıldı. Turgut’un, Kartal’ın teslim alındığı aracın içinde olduğu iddia edildi.

Kameralar cesede götürdü

Kartal’ın cesedinin yeri yüzlerce saatlik kamera kaydı incelenerek bulundu. Kartal’ı teslim alan Baybaşin ailesinin aracını takip eden ekipler Büyükçekmece‘deki boş arazi arazi üzerinde yoğunlaştı. Havadan helikopterlerle de incelenen arazide yürütülen çalışma 4. günde netice verdi.

FOTOĞRAF 26 İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin salı akşam saatlerinden itibaren Büyükçekmece Pınar Mahallesinde bulunan boş bir arazide iş makineleriyle yaptıkları kazı ve arama çalışmaları sürüyor. 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve Murat K.’nın cesedinin arandığı öğrenilmişti. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların alana girmesine izin verilmedi Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında 20’den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Biriken sular, vidanjörlerle çekilmeye çalışılırken sular tamamen çekilemeyince bölgeye dalgıç polisi ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisi sığ suda yürüyerek ceset olup olmadığını kontrol etti. Aynı bölgede farklı noktalarda yapılan aramalarda şimdiye kadar Murat K.'ye ait herhangi bir ize rastlanmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Büyükçekmece’de 4 gündür devam eden kazının sır perdesi aralandı. Cesedi aranan Murat Kartal’ın müteahhit Edip Fırat’ı öldürmekten cezaevine girdiği ve tahliye olduktan sonra da infaz edildiği düşünülüyor. Müteahhit Edip Fırat, isimleri uyuşturucuyla anılan Baybaşin Ailesi’nin üyelerinden biriydi. Mahkeme kararıyla Baybaşin olan soyadını Fırat olarak değiştirmişti. 23 Aralık 2015 tarihinde Bentley marka otomobiliyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Ertaş Sokak’ta yeni inşa ettiği binanın inşaatına geldi. Burada eski kiracısı Murat Kartal’la tartıştı. İddiaya göre Murat Kartal kirada oturduğu evi boşalttıktan sonra gelen 1750 liralık su faturasını ödememiş, Edip Fırat da bir önceki görüşmelerinde kendisini tokatlamıştı. Poliste 20 suçtan kaydı olan Murat Kartal o gün Edip Fırat’ı kurşunlayarak öldürdü. Murat Kartal cinayetin ardından tutuklandı, cezaevine koyuldu. Cezası dolunca 2022 yılı başında tahliye edildi. Ancak cezaevinden çıktıktan hemen sonra ortadan kayboldu. Ailesi hakkında kayıp başvurusu yaptı. Bir gizli tanık 20 Ocak 2022’de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu Murat Kartal’ı iki polisin bularak Baybaşin Ailesi’ne teslim ettiğini, onların da işkence ederek öldürdükten sonra İstanbul Büyükçekmece’de toprağa gömdüklerini anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün boyunca yaptığı kazılardan sonuç çıkmadı. Başlatılan soruşturmada, iki polisin, 20 Ocak’ta Murat Kartal’ı evinden ‘Hakkında şikâyet var, karakola gidiyoruz’ diyerek aldıkları ve Baybaşin Ailesi üyelerine para karşılığı teslim ettikleri anlaşıldı. Polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkoç ile Edip Fırat’ın amcası Yavuz Yavuztürk, babası Mehmet Emin Baybaşin, Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Eski vekil Abdulsamet Turgut ile Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dört gündür süren gizemli kazının sırrı çözüldü: İntikam cinayeti İstanbul Büyükçekmece'de salı günü başlayan ve dört gündür devam eden gizemli kazıda sır perdesi aralandı. Cesedi aranan Murat Kartal'ın müteahhit Edip Fırat'ı öldürmekten cezaevine girdiği ve tahliye olduktan sonra da infaz edildiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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