Hasan Mutlu görevden alındı

04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Hasan Mutlu.
İçişleri Bakanlığı rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Belediye meclisi, Mutlu’nun yerine başkan vekili seçecek.

İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mutlu'nun, hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Valiliğin belirleyeceği tarihte belediye meclisinde başkan vekili seçilecek.

TUTUKLU SAYISI 26

Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 26’ya çıktı. Toplamda 19 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.



