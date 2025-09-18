Hasan Mutlu görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mutlu'nun, hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Valiliğin belirleyeceği tarihte belediye meclisinde başkan vekili seçilecek.