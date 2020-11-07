Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

Lahey’deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi önceki gün görevinden istifa etti. Taçi ile birlikte eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi, eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililer de gözaltına alınıp Lahey’deki tutukevine gönderildi. 1999’daki Kosova savaşını soruşturan uluslararası mahkeme, toplamda 110 kişiye savaş suçu işlemekten dava açtı. 15 bin kişiyi katledip 20 bin kadına tecavüz eden Sırpları çağırmayan mahkeme, Kosovalı UÇK mensuplarının çoğuna ceza verdi.

TÜRKİYE YAKINLIĞI

İfadeye çağırılıp soruşturma açılan Taçi, mahkemenin kendisi hakkında soruşturma başlatması durumunda istifa edeceğini bildirmişti. Taçi’ye saldırıların perde arkasında Türkiye’ye yakınlığı ve FETÖ’ye karşı duruşu olduğu ifade ediliyor. AB ve ABD’nin, Türkiye’nin bölgede TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile güçlenen varlığından rahatsız olduğu belirtiliyor. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye, birçok ülkeden FETÖ’cülerin iadesini ve örgütün faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu. FETÖ’nün hala etkisini sürdürdüğü bölgeden gelen iddialara göre; Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in, FETÖ konusunda ABD ve Batının isteklerini önceleyip, Türkiye’nin dış politikasına karşı çıktığı için tekrar iktidara geldiği ifade ediliyor. Taçi ise görevi sırasında Türkiye’nin bölgedeki hassasiyetleri ve FETÖ hakkındaki çağrılarını dikkate almıştı.

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FETÖ’YE DARBE VURDU

Haşim Taçi, 2018’de 6 FETÖ’cüyü Türkiye’ye iade etti. Priştine ile Yakova’da FETÖ bağlantılı Gülistan Eğitim Kurumu bünyesindeki Mehmet Akif Koleji müdürü Mustafa Erdem, yardımcısı Yusuf Karabina, Yakova Koleji müdürü Kahraman Demirez ile yardımcıları Cihan Özkan ile Hasan Hüseyin Günakan ve Osman Karakaya gözaltına alındı. Kosova istihbaratı, işlemlerin ardından FETÖ’cüleri MİT’e teslim etti. MİT’in 6 ismi paketleyip Türkiye’ye getirmesinin ardından Kosova’daki birçok firari FETÖ’cünün ülkeyi terk ettiği öğrenildi. FETÖ’nün, bu operasyon sonrası ülkede zayıflama sürecine geçtiği ifade ediliyor.

Haşim Taçi

Böyle zemin hazırladılar

Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle Taçi, ABD ve Batı’nın hedefi haline geldi. Bugünün zemini de aylar öncesinden algı operasyonları ile hazırlandı. FETÖ-Soros işbirliğinin bölgedeki ismi Berat Buzhala, MİT operasyonunda Taçi’ye karşı çıkarak “Bu Avrupa ve ABD’ye karşı çıkmaktır” demişti. ABD Başkanı Trump’ın Ekim ayında Beyaz Saray’da skandala dönüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile görüşmesi sonrası Kosova İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararı almış, Taçi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeterek yol alacağını ilan etmişti. Erdoğan görüşmesinden sonra Batı’nın Taçi’yi siyasi olarak bitirmeye karar verdiği ifade ediliyor.

Okullar batı korumasında

ABD’nin eski Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, FETÖ okulu Mehmet Akif Koleji’ni ziyaret etmişti. Delawie, Marigona semtinde Kosova Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen faaliyetlere katıldı. Kosova Basketbol Federasyonu Başkanı Erold Belegu’nun, Marigona’da FETÖ’ye okul arsası veren kişi olduğu öğrenildi. FETÖ’nün Balkanlar’da kullandığı taktiklerden biri de ABD veya AB vatandaşlığı olan birini bulup okulları resmi olarak o kişilerin üzerinden devam ettirmesi ya da ruhsatı onun üstünden yenilemesi. FETÖ böylece o okullardan hem para kazanmaya, hem de örgüte eleman yetiştirmeye devam ediyor.

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