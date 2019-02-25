Hasta teröristler canlı bomba oldu

Terör örgütü PKK seçimlere 1 ay kala bombalı saldırı için harekete geçti. Güvenlik güçlerinin etkin operasyonları sayesinde tek tek yakalanan PKK’lıların çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nün yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde PKK’nın metropollerde canlı bombalı saldırısı planladığı belirlendi. İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da 3 terörist yakalanarak Diyarbakır’a getirildi.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARI VAR

Gözaltına alınan ‘Hogir Van’ kod adlı S.D., ‘Dersim Çewlik’ kod adlı B.B. ve ‘Kendal Azadi’ kod adlı M.K. isimli teröristlerin PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katıldıkları, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. PKK’nın, ölümcül hastalıkları bulunan, aralarında kanser hastası da olan bu 3 teröristi canlı bomba eylemlerinde görevlendirdiği ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 HAFTADA 4 CANLI BOMBA

19 Şubat’ta da PKK’nın metropollerde bombalı saldırı için görevlendirdiği ‘Agit Irmak’ kod adlı terörist Ö.G. İzmir’in Torbalı ilçesinde yakalanmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Ö.G.’nin de PKK/KCK’ya Ağustos 2015’te katıldıktan sonra Irak’ın kuzeyinde bombalı eylem ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmaması nedeniyle metropollerdeki saldırılar için görevlendirildiği tespit edilmişti. Dün yakalananlarla birlikte son 1 haftada rakam 4’e çıktı.