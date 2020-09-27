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TRABZON

Hasta yakını magandalar tarafından ölümle tehdit edilen doktor konuştu: Kol kırılsın yen içinde kalmasın

Trabzon'da hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlu tarafından ölümle tehdit edilen doktor Yılmaz Babutçu "Kol kırılsın yen içinde kalmasın" dedi. Tuncay Yalçınkaya'nın ağır tehditler savurduğu doktor Babutçu “O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. İnsanlar bu tür olayları duysun. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Dr. Yılmaz Babutçu
Dr. Yılmaz Babutçu

Trabzon'da hayatını kaybeden hasta yakını magandaların tehditlerine maruz kalan doktor Yılmaz Babutçu konuştu. "Kol kırılsın yen içinde kalmasın" dedi.

Trabzon'da önceki gün tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde babası vefat eden Tuncay Yalçınkaya, telefonla aradığı Dr. Yılmaz Babutçu'ya tehditte bulunmuştu. Yalçınkaya, telefonla aradığı Dr. Yılmaz Babutçu'nun Trabzon'u terk etmesini söyleyerek

"Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" ifadelerini kullanmıştı.

Tehdit anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki almıştı. Şikâyet ve tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Of ilçesinde gözaltına alınan Tuncay Yalçınkaya, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece, yurt dışı yasağı ile birlikte Dr. Babutcu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İNSANLAR OLANLARI DUYSUN"

Dr. Babutçu, “Olan biten her şey ortada. Babasını ölümüne benim sebep olduğumu iddia ediyor. O görüşme sırasında poliklinikte hastalar da vardı. Hoparlörü açtım oradaki insanlar da duysun istedim. Tehditler sürünce vatandaşın biri de bu anları görüntülemiş. O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Neden paylaştım; insanlar bu tür olayları duysun istedim. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim. Eğer öyle bir iddian varsa bunun yöntemi bu değil. Herkes kendi hesabını kendi görmemeli” dedi.

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