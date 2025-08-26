Yeni Şafak
Hastalardan ameliyat günü için para isteyen sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

22:5926/08/2025, Salı
AA
İddianamede, tape kayıtlarına ve görüntü tespit tutanaklarına da yer verildi.
İstanbul'da bazı sağlık çalışanlarının ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ettiği iddiasıyla 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında 33 kişi müşteki, 2 kişi mağdur, 11 kişi ise sanık olarak yer aldı. İddianamede tape kayıtları ve görüntü tespit tutanaklarına da yer verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarlar, mali suçlarla mücadele birimine iletilmişti.

İstanbul'da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede 33 kişi "müşteki'', 2 kişi "mağdur", 11 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

35 farklı eylemin anlatıldığı iddianamede, tape kayıtlarına ve görüntü tespit tutanaklarına da yer verildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk İşleri Biriminin 27 Mayıs 2024'te ihbarda bulunduğu ve bunun Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Başhekimliğine yazılı olarak bildirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, Uzman Doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarıldı.

Örgüt şeması

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" tan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" tan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



