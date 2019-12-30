Gündem Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar 2 kişi gözaltına alındı
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Mersin haberleri: ​Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar!

Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar: 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de kendi hastalarına öncelik verilmesini isteyen 2 hasta yakını, görevli doktorla tartıştıktan sonra muayene odasındaki masayı devirip, bilgisayarı yere attı. Gözaltına alınan 2 kişi, savcılıktan serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Hastane güvenliği ile polislerinin müdahale ettiği ikili, gözaltına alındı.
Hastane güvenliği ile polislerinin müdahale ettiği ikili, gözaltına alındı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 26 Aralık Perşembe günü yaşanan olay şöyle gelişti: İddiaya göre doktor Rabia T.'nin hasta muayene ettiği sırada odaya giren 2 kişi, kendi hastalarının durumunun acil olduğunu söyleyip, öncelik verilmesini istedi. Doktor Rabia T. ise tüm hastaların aynı durumda olduğunu, öncelik sıralamasının 'triaj' uygulamasına göre yapıldığını söyledi.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
GÜNDEM
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Bunun üzerine 2 hasta yakını ile doktor Rabia T. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında hasta yakınları, muayene odasındaki masayı devirip, bilgisayarı yere fırlattı. Hastane güvenliği ile polislerinin müdahale ettiği ikili, gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede ise savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması talepleinin oluşturulmasını bekliyorlar.ı

Doktora bayıltan dayak
GÜNDEM
Doktora bayıltan dayak

Tepki gösterdiler

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi üyeleri, bugün hastane önünde bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. Hekimler adına konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. 10 gün önce de Tarsus Devlet Hastanesi’nde bir hekim ve bir sağlık çalışanının darbedildiğini hatırlatan Antmen, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Her durumda tekrar ettiğimiz gibi, sağlık alanında şiddetin geldiği boyuttan son derece rahatsız ve kaygılıyız. Yıllardır, yapılması gerekenleri söylemekten, Sağlık Bakanlığı’nı ve yetkilileri bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağırmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığı’nın bu dereceye gelmiş şiddet olayları karşısında neden suskun kaldığını, neden çözüm için adım atmadığını, neden önerilerimize kulak tıkadığını merak ediyoruz."

'Yasa çıkarılsın'

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik gerçekçi adımlar atılması için çağrıda bulunan Antmen, açıklamalarını şu şekilde yürüttü:

"Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması talebimizi tekrarlıyoruz. Mevcut yasal yaptırımlarla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti uygulayanlar, şiddetin derecesine bakılmaksızın tutuklanmalı ve en ağır cezalara çarptırılmalı, şiddetin körüklenmesine neden olan kutuplaştırıcı dil ve söylemlerden uzak durulmalı, tüm sağlık çalışanlarının çalışma şartları insana yaraşır bir hale getirilmeli, performans ve geçim kaygısından uzak bir sağlık ortamı yaratılmalıdır."
Follow me aracı olacak

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