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ELAZIĞ

Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde yaptıkları 'pes' dedirtti

Elazığ'da özel bir hastanede ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, hastanenin yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği ortaya çıktı. O anlar, görüntüleri izleyen vatandaşlara 'pes' dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde yaptıkları pes dedirtti
Sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği görüntüler tepki topladı.

Elazığ'daki özeli bir hastanede çekilen ve aylar sonra ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Tepkiye yol açan görüntülerde, hastanedeki sağlık çalışanlarının TikTok videosu için yaptıkları yer aldı. 'Pes' dedirten görüntülerin, yoğun bakım ünitesi önünde çekilmiş olması akıllara durgunluk verdi. İşte akılalmaz o olayın detayları...

YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE SKANDAL VİDEO

Özel bir hastanede aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanının sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

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Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullanan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

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