Hata için özür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak “kopyalama ve yapıştırma” sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.