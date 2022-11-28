Hata için özür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak “kopyalama ve yapıştırma” sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz.

Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli taşra ve şehir baskısına ait 11. sayfa.