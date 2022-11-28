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Hata için özür

Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli şehir baskısında 11. sayfada yaşanan teknik hata nedeniyle özür dileriz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hata için özür
Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli taşra ve şehir baskısına ait 11. sayfa.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak “kopyalama ve yapıştırma” sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz.

Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli taşra ve şehir baskısına ait 11. sayfa.
Gazetemizin 28 Kasım 2022 tarihli taşra ve şehir baskısına ait 11. sayfa.
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