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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ERZURUM HATAY NİĞDE

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk 15 Temmuz FETÖ mücadelesi

Hatay Emniyet Müdürü kaza geçirdi: Darbecilere verdiği cevap halen akıllarda

Türkiye, Niğde'de yaşanan trafik kazasıyla sarsıldı. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karakörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Kamuoyunun yakından tanıdığı Emniyet Müdürü Karabörk, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin 'Emrimize gireceksin' telefonuna "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz” yanıtını vermesiyle bilinen bir isimdi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk.
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı.

Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Emniyet Müdürü ve çocukları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 Temmuz'da verdiği cevapla tanınmıştı

Hatay İl Emniyet Müdürü Karabörk, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Erzurum'da görevli olan Karabörk, darbecilerin tehditlerine boyun eğmemesi ve kendisine verilen direktiflere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.

İHA
Kazanın ardından İl Emniyet Müdürünü'nün kullandığı araç hurdaya döndü.

"Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem"

  • Hatırlanacağı üzere Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi o gece Erzurum'da da devlet-ordu el ele verdi.
  • Erzurum’da halk, belediye başkanlığı, valilik, emniyet müdürlüğü ve asker işbirliği yaptı.
  • Kentin merkezindeki 9. Kolordu Komutanlığı’ndan dönemin komutanı Korgeneral Şeref Öngay’ın emriyle herhangi bir asker dışarı çıkmadı. Kolordu Komutanlığı’nda karartma uygulanarak, olası gerilimin önüne geçildi.
  • Darbe girişiminin ilk saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü Genelkurmay’dan arayan bir darbeci, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koyduk. Hemen emrimize girin" dedi.

Erzurumlular 15 Temmuz'daki darbe girişiminde devletin yanında durdu.

"Alnınızdan kurşunu yersiniz"

Kanunsuz emre uymayan Erzurum İl Emniyet Müdürü, "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'darbeye karşı direnin' çağrısıyla Erzurumlular, sokaklara akın etti. Yaklaşık 100 bin Erzurumlu, demokrasi nöbeti tuttu. Darbe girişimi sonrası hainlerin listesinde sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yer alan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi “bylock”u aktif şekilde kullanan Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi
GÜNDEM
Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi
Trafik kazası geçiren emniyetmüdürünün durumu ağır

Trafik kazası geçiren emniyet
müdürünün durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
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