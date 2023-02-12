Hatay Havalimanı açılıyor: Onarım TAV ve İGA işbirliğinde yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz, “Terminal, itfaiye binası üst yapıda herhangi bir hasar yok. Sadece pistin bazı bölgeleri hasar aldı. Molozların kaldırılması ve temizleme işleme bitti, şu an beton dökümünü gerçekleştiriyoruz. Hasar gören yerleri temizleyip betonları döktük, donmasını bekliyoruz. Bu pistin 3 bin metre uzunluğu 60 metrede genişliği bulunuyor. Pistimizde bazı yerler 60 metre genişliğinde hasar aldı. Şu an yapacağımız kaplama malzemesinin alt temel imalatını yapıyoruz. Malzemeyi silindirlerle sıkıştırıyoruz, daha sonra üst kaplamasını yapacağız. Aynı zamanda pist boyunca bazı muhtelif tamiratlar da var. Yaklaşık 245 ekip ve 120 adet ekipman ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu pisti bugün hizmete açmak. Hizmet kastımız sivil ve askeri kargo uçaklarını hizmete açmak hedefimiz” dedi. Pistteki yarılmalardan dolayı uçuşların 6 Şubat’tan beri yapılmadığını söyleyen Karadeniz, şunları söyledi: