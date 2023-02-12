Hatay Havalimanı açılıyor: Onarım TAV ve İGA işbirliğinde yapıldı

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Depremden hasar gören yerler, TAV ve İGA işbirliğiyle teknik şartlara uygun malzemelerle tamir edildi. Ekipler, vardiyalı bir şekilde gece gündür çalıştı.
Depremde Hatay’da zarar gören bölgelerden biri de Hatay Havalimanı oldu. Pistte oluşan derin çatlaklar nedeniyle havalimanı, sivil uçuşlara kapatıldı. Havalimanının onarımı TAV ve İGA işbirliğinde yapıldı. Bugün itibarıyla havalimanında kargo ve tahliye uçuşlarının sağlanabilmesi planlanıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz, “Terminal, itfaiye binası üst yapıda herhangi bir hasar yok. Sadece pistin bazı bölgeleri hasar aldı. Molozların kaldırılması ve temizleme işleme bitti, şu an beton dökümünü gerçekleştiriyoruz. Hasar gören yerleri temizleyip betonları döktük, donmasını bekliyoruz. Bu pistin 3 bin metre uzunluğu 60 metrede genişliği bulunuyor. Pistimizde bazı yerler 60 metre genişliğinde hasar aldı. Şu an yapacağımız kaplama malzemesinin alt temel imalatını yapıyoruz. Malzemeyi silindirlerle sıkıştırıyoruz, daha sonra üst kaplamasını yapacağız. Aynı zamanda pist boyunca bazı muhtelif tamiratlar da var. Yaklaşık 245 ekip ve 120 adet ekipman ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu pisti bugün hizmete açmak. Hizmet kastımız sivil ve askeri kargo uçaklarını hizmete açmak hedefimiz” dedi. Pistteki yarılmalardan dolayı uçuşların 6 Şubat’tan beri yapılmadığını söyleyen Karadeniz, şunları söyledi:
“Depremin ilk gününden itibaren burası uçuşa kapalı bir durumda ama çarşamba gününden itibaren helikopter trafiği devam ediyor. 60 iniş 60 kalmış olmak üzere 120 adet helikopter trafiği gerçekleşti, tabii bu sürekli artarak devam ediyor. Burası helikopterlerin yakıt ikmalini karşıladıkları yer oldu. Pisti açtıktan sonra tahliyelerinde buradan gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye’de havalimanı inşaatları konusunda İGA ve TAV tecrübeli firmalar o yüzden buradaki onarım çalışmalarını yapıyorlar.”