Hatay'da 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı yol kontrolünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.