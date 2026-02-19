Yeni Şafak
Hatay'da 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

Hatay'da 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

23:16 19/02/2026, Perşembe
DHA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı yol kontrolünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


