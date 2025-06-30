Hatay'da 12. saatte orman yangını sürüyor: Bin 800 kişi tahliye edildi

Karaali Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.