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HATAY

Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Aynur Mert ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Anne ile 16 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun zehirlenme sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi DHA
Hatayda anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu
Aynur Mert ve çocukları

Olay, bugün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.

Yakınları acı tablo ile karşılaştı

Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı.

Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi.

Zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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