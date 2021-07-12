Gündem Hatayda boğulan gencin arkadaşının da cansız bedenine ulaşıldı
HATAY

Hatay'da boğulan gencin arkadaşının da cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün denizde boğulan Memik Bozkurt (18) ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan arkadaşı Kadir Köktaş’ın (19) da cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Hatayda boğulan gencin arkadaşının da cansız bedenine ulaşıldı
Kalabalık, sahilde umutlu bir haber duymak için bekliyordu.

Hatay'da serinlemek için denize giren Memik Bozkurt ve arkadaşı Kadir Köktaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Memik Bozkurt sudan çıkarılırken, Kadir Köktaş’a ise ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için ambulansla morga kaldırılırken, ekipler Köktaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından gece boyunca aranan Kadir Köktaş'ın da sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Köktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gençlerin cenazelerinin otopsinin ardından memleketleri Gaziantep'e gönderileceği bildirildi.

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