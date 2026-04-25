Hatay'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

21:5425/04/2026, Cumartesi
Kamyon şoförü Mehmet M. gözaltına alındı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Güzelçay Mahallesi’nde Mehmet M. (36) idaresindeki 06 FAD 770 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halindeki Mikdat Günay (67) idaresindeki 31 ACN 044 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Günay'ın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Mehmet M. gözaltına alındı.


