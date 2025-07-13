Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

15:0013/07/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.
Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.

Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Habib'i Neccar dağı mevkiinde yaşandı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.

Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.



#Hatay
#Antakya
#Orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS ve ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? MEB Akademi Giriş Sınavı soru kitapçıkları sorgulama ekranı...