Hatay'da orman yangını

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.