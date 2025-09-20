Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay'da şantiyede yangın: Alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Hatay'da şantiyede yangın: Alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

18:4020/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay’ın Defne ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanelerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay’da şantiye alanında bulunan konteyner yatakhaneler alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin yaşadığı konteyner yatakhanelere alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.


#Hatay
#şantiye
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?