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Hatay’ın en işlek caddesiydi

6 Şubat depremlerinin en ağır hasara yol açtığı Hatay’da Antakya ilçe merkezinin işlek caddelerinin hali depremin acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Enkazın yüzde 72’sinin kaldırıldığı ve boş araziye dönen Hatay’da sokaklar tanınamaz halde. Bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları bulamıyor. Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, “Ben bile sokakları karıştırır hale geldim” dedi.

04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vatandaşlar yıllardır yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

Vatandaşlar yıllardır yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

Asrın felaketinde tarihi bir yıkıma sahne olan Hatay’da, ağır hasarlı bina enkazlarının yüzde 72’si tamamlandı. Adeta ovaya dönen tarihi şehirde yaşayan vatandaşlar ise, sokakları tanıyamaz hale geldi. Ekiplerin gece gündüz yürüttüğü çalışmalarla birlikte Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü.


MUHTAR SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini söyleyen Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu” diye konuştu.


90 günde tamamlandı

İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bölgemizde şuan itibariyle yıkılacak bina kalmadı. Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. 90 gün içerisinde şuan ki hala getirebildik. Bölgemizde ayakta binamız kalmadı. Ayakta gözüken binalar da mahkemelik. Gece vardiyası şeklinde 2 ve 3 vardiya çalıştığımız zamanlar oldu. Bir an önce Antakya’nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.


#Hatay
#deprem
#6 Şubat
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