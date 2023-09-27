Hatay’ın en işlek caddesiydi

6 Şubat depremi ve halâ devam eden küçük artçı depremler hakkında uzmanlardan açıklama gelmeye devam ediyor. Bununla ilgili araştırmalardan birisi de yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl tarafından yapıldı. Bingöl, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli birinci depremde 354 kilometre, ikinci depremde ise 160 kilometrelik alanda kırık oluştu. Yani çok büyük bir alanda kırılma var. Bu fayın kırılmasından sonra enerjinin bir kısmı dalgalanmalarla yüzeye çıktı ve depremi meydana getirdi" dedi.