Hava sıcaklığı arttı: AFAD çığ tehlikesine karşı uyardı

AFAD’dan yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi.

Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.