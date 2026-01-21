Yeni Şafak
Hava sıcaklığı arttı: AFAD çığ tehlikesine karşı uyardı

12:1121/01/2026, Çarşamba
IHA
Dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması gerektiği ifade edildi.
Dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi.

Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DAĞLIK ALANLARA DİKKAT

Açıklamada, dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması, yetkili kurumların uyarı ve bilgilendirmelerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.



