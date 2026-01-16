Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da devrilen tırdaki 47 büyükbaşı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı

Erzincan’da devrilen tırdaki 47 büyükbaşı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı

00:4216/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarıldı.
Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarıldı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devrilen tırdaki 47 büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 ACB 321 plakalı iki katlı hayvan yüklü tır, Refahiye ilçesi Ulucak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarılırken 1 hayvanın telef olduğu belirlendi.

Hayvanlar soğuk havada etkilenmemesi için çevredeki köylerde bulunan ahırlara götürüldü.




#afad
#büyükbaş
#Erzincan
#hayvan
#jandarma
#KAZA
#polis
#telef
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvurularında son gün ne zaman? 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimi