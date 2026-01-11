Yeni Şafak
Erzincan'da gece yarısı çantacı dükkanında yangın paniği

Erzincan’da gece yarısı çantacı dükkanında yangın paniği

18:26 11/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi’nde gece saatlerinde bir çantacı dükkânında çıkan yangında iş yerindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi’nde gece saatlerinde bir çantacı dükkânında çıkan yangında iş yerindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, Karaağaç Mahallesi 770. Sokak’ta bulunan ve B.A.’ya ait olduğu öğrenilen çantacı dükkânında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.

Dükkândan yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, kepenk ve camları kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemede, işyerinde bulunan tüm malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyeri sahibi büyük maddi zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.


