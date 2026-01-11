Erzincan’da 1 kilo 276 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların üzerinde ve otobüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, T.E., V.A.K. ve T.E. isimli şahıslara ait 156 adet kapsül içerisinde toplam 1 kilo 276,01 gram metamfetamin maddesi bulundu.