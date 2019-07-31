Havacı albaydan 'ankesör' itirafı: Her şeyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan eski havacı albay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte dair bildiklerini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış örgüt üyeleri deşifre edilmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar birçok kişinin itirafçı olduğu ankesör soruşturmalarında, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan eski albay K.B. de örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle ilk temasının ortaokul yıllarında başladığını söyleyen K.B, lise sınavlarına hazırlık kapsamında görüştüğü Harun ismindeki arkadaşının kendisine, "Bak sen namaz kılan birisin, diğer çocuklar gibi değilsin. Benim tanıdığım bazı abiler var, seni onlarla tanıştırayım. Onlar da namaz kılan, dini bütün insanlardır. Seni seveceklerine inanıyorum. Hem de sana verecekleri ders karşılığında senden para talep etmezler" dediğini aktardı. K.B, bundan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca söz konusu şahısla örgüt evlerine ders çalışmaya gittiğini söyledi.

Askeri lise sınavlarını kendi hakkıyla kazandığını, FETÖ'nün bunda bir etkisinin bulunmadığını ileri süren K.B, ailesinin isteği üzerine askeri lise ve Harp Okulu döneminde örgüt mensuplarıyla görüşmediğini savundu.

Teğmen rütbesiyle göreve başladıktan sonra çeşitli askeri birliklerde görev yaptığını, 2003'te askeri okuldan devre arkadaşı olan bir FETÖ mensubunun etkisiyle tekrar örgüte dahil olduğunu aktaran K.B, ihraç edildiği 2018'e kadar görev aldığı illerde örgüt mensupları ile belirli dönemlerde görüşmelere devam ettiğini bildirdi.

Hükümet aleyhine propaganda

Sohbet adı verilen örgüt toplantılarında, CD izleme, kitap okuma gibi faaliyetlerde bulunduklarını beyan eden K.B, İzmir'de görevli olduğu süreçte 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarının yapıldığını, burada görüştüğü FETÖ üyesinin siyasi söylemlerde bulunduğunu ve hükümet aleyhine propaganda yaptığını ifade etti.

Bu durumdan rahatsız olduğunu ve sohbetleri aksatmaya başladığını anlatan K.B, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Gerek bu şahsın gerekse benim işimin yoğunluğu dolayısıyla fazla görüşemiyorduk. Bu süreçte dershanelerin kapatılmasından dolayı hükümet aleyhine olumsuz yorumlar yapınca ben çok rahatsız oldum. Zaten nadiren gittiğim görüşmeleri iyice aksattım. Ara ara gittiğimde siyasette bulunan şahıslar hakkında ileri geri konuşunca ben de bu duruma tepki gösterdim. Benim bu çıkışım karşısında benim yanımda siyaset konuşmamaya başladı. Ancak ben artık çok soğumuştum. En son bu şahısla 2016 Nisan'da veya mayıs ayında görüştüm."

İtirafçı K.B, 2016 yaz aylarında Ankara'ya tayininin çıktığını, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da da ev taşıma işleriyle uğraştığını iddia etti.

Darbe girişimini haberlerden öğrendiğini söyleyen K.B, "Bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz benimle kimse irtibata geçmedi" dedi.

Ankesör itirafı

İfadesinde, örgütten tanıdığı kimseleri de deşifre eden eski albay K.B, örgüt içinde bulunduğu süreçte toplantılara katılma usullerini ve ankesör yöntemine ilişkin bildiklerini de anlattı.

Kendisinin FETÖ üyeleriyle yaptığı görüşmelerin genelde tek başına yapıldığını ve toplantı tarihinin bir önceki toplantıda belirlendiğini kaydeden K.B, "Son yaptığımız toplantılarda zaman belirleniyordu. Kaçta ve ne zaman gideceğimizi kararlaştırıyorduk. Ben gittiğimde sorumlu şahıs yoksa ertesi hafta aynı saatte gidiyordum. Görüşmeye gidemeyeceğim zamanlarda büfelerde bulunan kontörlü hatlardan ya da kartla görüşülen ankesörlü telefon kulübelerinden iletişime geçiyordum" diye konuştu.