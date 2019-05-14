Havada drone avı

Altınay Havacılık Ankara Şube Müdürü Mahmut Bayraklı,radar sistemine entegre edilerek 5 kilometre içindeki düşman droneları tespit etme imkanına sahip olacak Avcı Drone'ların test aşamasında olduğunu açıkladı.

"Düşman tespit edildiğinde bu dronelar otomatik kalkış gerçekleştirerek ava başlayacak" diyen Bayraklı, gelinen nokta hakkında Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Bayraklı, avdı drone'lar hakkında şunları söyledi:

"Kalkış yaparken de operatörlere haber veriyor. Altınay'ın avcı droneları gelen tehdide göre saldırı planlıyor.

Gelen döner kanatlı bir drone ise ağ fırlatarak düşman drone etkisiz hale getiriyor ve güvenli bölgeye götürüyor.

Eğer gelen tehdit sabit kanatlı bir drone ise havada 10 metreye 10 metre bir ağ gererek aynı şekilde yakalayarak güvenli bölgeye götürüyor.

Gökyüzünde bir ağ perdesi bunlar konsept aşamasında SSM ile kordineli götürülüyor. Bu kullanıcılara radar sistemiyle birlikte gösterilecek daha sonra üretime geçilecek."