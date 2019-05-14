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İSTANBUL

Mahmut Bayraklı haberleri - Mahmut Bayraklı avcı drone haberleri

Havada drone avı

Dünyada gelişen teknoloji doğru ellerde güven verirken, yanlış ellerde ise büyük tehlikeye dönüşebiliyor. Bunun en büyük örnekleri arasında ise son zamanlarda güvenlik güçlerimize karşı oluşan bombalı drone tehditleri yer alıyor. Terör örgütlerinin saldırılarına karşı savunma sanayisinde çok önemli çözümlerin geliştirildiğini belirten Altınay Havacılık Ankara Şube Müdürü Mahmut Bayraklı, geliştirdiğimiz Avcı Drone ile bu tip kontra saldırıları engelleyebileceklerini söyledi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Son dönemlerde artan drone saldırılarına yönelik tedbirler gelişiyor.
Son dönemlerde artan drone saldırılarına yönelik tedbirler gelişiyor.

Altınay Havacılık Ankara Şube Müdürü Mahmut Bayraklı,radar sistemine entegre edilerek 5 kilometre içindeki düşman droneları tespit etme imkanına sahip olacak Avcı Drone'ların test aşamasında olduğunu açıkladı.

"Düşman tespit edildiğinde bu dronelar otomatik kalkış gerçekleştirerek ava başlayacak" diyen Bayraklı, gelinen nokta hakkında Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Bayraklı, avdı drone'lar hakkında şunları söyledi:

"Kalkış yaparken de operatörlere haber veriyor. Altınay'ın avcı droneları gelen tehdide göre saldırı planlıyor.

Gelen döner kanatlı bir drone ise ağ fırlatarak düşman drone etkisiz hale getiriyor ve güvenli bölgeye götürüyor.

Eğer gelen tehdit sabit kanatlı bir drone ise havada 10 metreye 10 metre bir ağ gererek aynı şekilde yakalayarak güvenli bölgeye götürüyor.

Gökyüzünde bir ağ perdesi bunlar konsept aşamasında SSM ile kordineli götürülüyor. Bu kullanıcılara radar sistemiyle birlikte gösterilecek daha sonra üretime geçilecek."

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