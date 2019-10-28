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MERSİN

Hayalet eve döndü!

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü. Mahalle sakinlerinin konuşmaya çekindiği bölgede de sessizlik hakim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun namlulu silahları ile Özel Harekat polislerinin gözetiminde bölgede kuş uçurtmayacak şekilde yapılan kazı kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Uzun namlulu silahları ile Özel Harekat polislerinin gözetiminde bölgede kuş uçurtmayacak şekilde yapılan kazı kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yılı aşkın kazıların devam ettiği evde sessizlik hakim. Henüz sahiplerinin ortaya çıkmadığı evin son hali görüntülendi. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı. Mahalle sakinlerinin basın mensuplarına konuşmaya çekindiği mahallede sessizlik hakim. Vatandaşlardan Murat Bölge, "Bir zamanlar Türkiye’nin gündemine oturan kırmızı ev şu an hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde.

Tarsus'ta kazıların yapıldığı ev Türkiye gündemine kazı 'kırmızı ev' olarak geçmişti.

Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şu an otlar diz boyu. Bu evlere bir an önce el atılması lazım. Burada insanlar da var" dedi. Tarsus’un 82 Evler Mahallesi'nde 4 evin ortak avlusunda 16 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 1 yıl süren kazılar, 3 Kasım 2017'de sona erdirildi.

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