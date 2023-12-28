Hayır Kapısı Derneği Gazze’ye ilk ambulansını teslim etti

“Bir Ambulans Bin Yaşam” sloganıyla başlatmış olduğumuz “Gazze’ye Acil Ambulans Kampanyası” ile ilk ambulansı teslim ettik. Bağışçılarımızın yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde ettiğimiz gelirle temin edilen ambulansımız görevine başladı. Kampanyamıza destek olan tüm gönüllülerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."