Hayır Kapısı Derneği Gazze’ye ilk ambulansını teslim etti

Aksa Şehitleri Hastanesi’nde göreve başladı
Türk vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde edilen gelirle temin edilen ambulans görevine başladı.
Mısır Refah Sınır Kapısı üzerinden giren ambulans, iki aydan fazladır bombalanan ve abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne teslim edildi.
Bağışçıların yoğun rağbet gösterdiği kasım ayında Üsküdar'daki fotoğraf sergisi ve Ümraniye'deki kermeslerden elde edilen gelirle temin edilen ambulans salı gecesi yaralıları hastaneye taşımaya başladı.
'Tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz'
Hayır Kapısı Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- “Bir Ambulans Bin Yaşam” sloganıyla başlatmış olduğumuz “Gazze’ye Acil Ambulans Kampanyası” ile ilk ambulansı teslim ettik. Bağışçılarımızın yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde ettiğimiz gelirle temin edilen ambulansımız görevine başladı. Kampanyamıza destek olan tüm gönüllülerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."