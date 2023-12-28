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Hayır Kapısı Derneği Gazze’ye ilk ambulansını teslim etti

Hayır Kapısı Derneği’nin “Bir Ambulans Bin Yaşam” sloganıyla başlatmış olduğu “Gazze’ye Acil Ambulans Kampanyası” ilk ambulansını teslim etti. Türk vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde edilen gelirle temin edilen ambulans görevine başladı.

13:03 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:15 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bağışlanan ambulans, Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne teslim edildi.
Bağışlanan ambulans, Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne teslim edildi.
Hayır Kapısı Derneği’nin “Bir Ambulans Bin Yaşam” sloganıyla başlatmış olduğu
“Gazze’ye Acil Ambulans Kampanyası”
ilk ambulansını teslim etti.

Aksa Şehitleri Hastanesi’nde göreve başladı

Türk vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde edilen gelirle temin edilen ambulans görevine başladı.

Mısır Refah Sınır Kapısı üzerinden giren ambulans, iki aydan fazladır bombalanan ve abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne teslim edildi.

Bağışçıların yoğun rağbet gösterdiği kasım ayında Üsküdar'daki fotoğraf sergisi ve Ümraniye'deki kermeslerden elde edilen gelirle temin edilen ambulans salı gecesi yaralıları hastaneye taşımaya başladı.



'Tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz'

Hayır Kapısı Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Bir Ambulans Bin Yaşam” sloganıyla başlatmış olduğumuz “Gazze’ye Acil Ambulans Kampanyası” ile ilk ambulansı teslim ettik. Bağışçılarımızın yoğun rağbet gösterdiği fotoğraf sergileri ve kermeslerden elde ettiğimiz gelirle temin edilen ambulansımız görevine başladı. Kampanyamıza destek olan tüm gönüllülerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

#Hayır Kapısı Derneği
#Bir Ambulans Bin Yaşam
#Gazze
#Mısır
#Ambulans
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