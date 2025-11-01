Yeni Şafak
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti

08:451/11/2025, Cumartesi
IHA
Cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum’un Ortaköy ilçesinde ‘hayvan otlatma’ sebebiyle çıkan kavgada tarla komşusunu silahla vurarak öldüren vatandaş, aynı silahla intihar etti.

Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlattığı sırada, komşusu Coşkun Gündüz’de (30) traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında ’hayvan otlatma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz’e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.






