Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.