Bağcılar'da 2 katlı binada mutfak tüpü patladı: Biri ağır 3 yaralı





'DOĞAL GAZI KAPATARAK DIŞARI KAÇTIK'





Yan taraftaki binada oturan Akif Kulu, "Patlama sırasında eşimle birlikte evimde yemek yiyordum. Tabii ki korktuk, eşimle doğal gazı kapatarak dışarı kaçtık. Bir kadının bağırışından dolayı ilk başta korktuğumuz için yaklaşamadık. Bir süre sonra olay yerine yaklaşabildik. İçeride yaralıların olduğunu öğrendik. Patlama sırasında insanlar dışarı koştu. İlk başta herkes korktu. Yani yaklaşamadı. Daha sonra yaklaşmaya başladılar. Kadına yardım etmeye çalıştık. Yaralılara yardım etmeye çalıştık" dedi.



























