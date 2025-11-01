Bağcılar'da 2 katlı binada mutfak tüpü patladı: Biri ağır 3 yaralı

Bağcılar'da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 1'i ağır 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Patlama sesini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde patlamada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.
'DOĞAL GAZI KAPATARAK DIŞARI KAÇTIK'
Yan taraftaki binada oturan Akif Kulu, "Patlama sırasında eşimle birlikte evimde yemek yiyordum. Tabii ki korktuk, eşimle doğal gazı kapatarak dışarı kaçtık. Bir kadının bağırışından dolayı ilk başta korktuğumuz için yaklaşamadık. Bir süre sonra olay yerine yaklaşabildik. İçeride yaralıların olduğunu öğrendik. Patlama sırasında insanlar dışarı koştu. İlk başta herkes korktu. Yani yaklaşamadı. Daha sonra yaklaşmaya başladılar. Kadına yardım etmeye çalıştık. Yaralılara yardım etmeye çalıştık" dedi.