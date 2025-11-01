İzmir'de pazar esnafının Karşıyaka Belediyesine tekstil fuarı tepkisi sürüyor: 'Pazar tezgahı için 800 bin lira vermezseniz başkasına satacağız'





"Belediye yetkililerinden talep ettik ancak resmi bir evrak sunamadılar. Buranın hak sahipleri olarak bize, her bir tezgah için 800 bin lira ödeyecekseniz, kendi tezgahlarınızı açabilirsiniz aksi takdirde biz bu yerleri başkalarına satacağız dediler. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'dan resmi açıklama göremedik. Biz buraya pazar, festival ya da fuar kurulması gibi yasal işlemlere karşı değiliz. Burada yapılan hukuksuzluğa, soyguna ve kamu zararına karşıyız."



















