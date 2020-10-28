Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Mizah değil, terbiyesizliktir!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020