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Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Charlie Hebdoya tepki Mizah değil, terbiyesizliktir
POLİTİKA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Mizah değil, terbiyesizliktir!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu. Charlie Hebdo’nun yaptığının bir mizah değil, terbiyesizliktir olduğunu belirten Albayrak "Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

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