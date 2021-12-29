​HDP binasında sosyal medya hesaplaşması ​

HDP’nin İstanbul’daki Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda dün hareketli dakikalar yaşandı. İki gün önce sosyal medya üzerinden “Bahçelievler HDP” üyesi kişilerle tartışan 18 yaşındaki M.E.S., HDP’lilerin “Sosyal medyadan konuşma, kendine güveniyorsan buraya gel” demesi üzerine dün öğle saatlerinde alkollü şekilde partinin Bahçelievler ilçe binasına geldi.
KURUSIKI TABANCA İLE GELDİ
Üzerindeki 2 kurusıkı tabancayla ilçe başkanlığına giren M.E.S. partililerle tartıştı. HDP’lilerin darp ettiği şüpheli, binadan çıktıktan sonra sığındığı fırında polis tarafından gözaltına alındı.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, sosyal medya hesaplaşmasını “silahlı saldırı girişimi” diye lanse etti. Encü, Twitter hesabından “İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş” mesajını paylaştı.
Genel Merkez de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın ilçe örgütünü ziyaret edeceğini duyurdu.